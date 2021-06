Agentes de segurança e saúde fiscalizam estabelecimentos em Macapá

Ação aconteceu na quarta-feira (2), após novo decreto municipal proibir o consumo e venda de bebidas alcoólicas.

Compartilhamentos

A operação faz parte de uma cooperação técnica entre Estado, Município e Ministério Público e iniciou nas primeiras horas da noite de quarta-feira (2). As equipes percorrerão bairros de Macapá para verificar o cumprimento dos decretos estadual e municipal. Estabelecimentos flagrados desobedecendo as normas foram autuados.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério Público, prefeitura de Macapá e órgãos de segurança e saúde participaram da ação conjunta.

As novas medidas restritivas, que foram apresentadas no fim da tarde de quarta-feira pela prefeitura de Macapá, entraram em vigor imediatamente e é mais uma forma de conter o avanço do vírus da covid-19 no estado e impedir que novas variantes circulem entre a população.

Entre os destaques do novo decreto está a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos, no interior de restaurantes e bares, suspensão de funcionamento de balneários, o fechamento de casas noturnas e o estabelecimento de horários de abertura e fechamento dos serviços.

“O nosso intuito e fiscalizar se as medidas estão sendo cumpridas, orientar os clientes e os proprietários sobre as mesmas e lembrá-los que a pandemia não acabou. Todo cuidado é pouco e com prudência e responsabilidade iremos vencer essa batalha”, informou Dorinaldo Malafaia, superintendente da SVS no Amapá.

Além da Polícia Militar e Guarda Municipal, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) acompanharam as ações.

A SVS vai divulgar um balanço sobre as abordagens e autuações nesta quinta-feira (4).