“Ajuda muito”, diz mãe de aluno ao receber merenda no Amapá

Maria e o filho recebem a cesta de alimentos com 11 itens que reforçam a alimentação sem as aulas presenciais

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O programa ‘Merenda em Casa’ iniciou, na manhã desta terça-feira (1º), a entrega dos alimentos para cerca de 120 mil alunos da rede estadual de ensino. Maria de Fátima Barbosa de Souza, de 54 anos, mãe de aluno da Escola Estadual Mário Quirino, disse que a cesta é um reforço essencial, especialmente para ela que mora sozinha com os filhos, um deles portador de necessidade.

Cada kit contém 11 itens: arroz (2 kg), feijão (1 kg), óleo de soja (900 ml), açúcar (1 kg), macarrão (500 g), leite em pó (400 g), bolacha salgada (400 g), biscoito doce (400 g), flocos de milho (500 g), sardinha (4 latas de 125 g, cada) e farinha de tapioca (500 g). Este primeiro dia de entregas priorizou pessoas com deficiência. A partir de quarta-feira (2), a entrega começará para os demais alunos.

Maria de Fátima afirmou que, mesmo se não durar o suficiente, o kit ajudará a segurar a alimentação em casa.

“Na minha casa o meu marido faleceu, então é só eu, meu filho e uma menina especial. Nessa cesta vai o que a gente precisa e ajuda muito”, garantiu.

Entre 2020 e 2021, já foram investidos R$ 68,6 milhões, recursos do tesouro estadual. Nesta edição, o total de investimentos foi de R$ 7,2 milhões.

O governador Waldez Góes (PDT) esteve no Mário Quirino junto com a professora Goreth Sousa, secretária de Educação do Amapá, para acompanhar o início da entrega dos primeiros kits desta edição do Merenda em Casa, a segunda de 2021. Waldez afirmou que o programa é parte da política de reforço alimentar à população no período de pandemia, já que houve aumento no número de famílias em situação de vulnerabilidade.

“Em termos de segurança alimentar, nós temos dois programas muito fortes. O Merenda em Casa fizemos durante todo o ano de 2020, 120 mil alunos ano passado e estamos fazendo também este ano. Enquanto não voltarmos com aulas presenciais, o governo vai estar garantindo aos 120 mil alunos essa segurança alimentar”, assegurou o governador.

Se a família tem mais de um aluno matriculado na rede estadual, receberá a quantidade de cestas equivalente ao número de filhos. Para receber a cesta, os pais ou responsáveis devem levar sua própria caneta, utilizar máscara e retirar seu kit na própria escola em que o filho estuda.

O cronograma de entrega pode ser acessado clicando aqui.