Amapá certifica 50 empresas para exportação

Em 2019, foram exportados US$ 261 milhões em produtos pelo Amapá, sendo o Porto de Santana a principal via de escoamento.

O núcleo do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) findou um ciclo de preparação no Estado e certificou 50 empresas amapaenses para venda de alimentos, bebidas, açaí e outros produtos locais para mercados internacionais. Uma cerimônia de encerramento foi feita virtualmente na última sexta-feira (11).

Neste ciclo, foram preparadas para vendas no exterior, empresas de 7 municípios amapaenses, a maioria da região Metropolitana (Macapá, Santana e Mazagão), que produzem e atuam nos ramos de alimentos, bebidas, óleos naturais, açaí, moda, commodities, bens e serviços e construção civil.

O destaque ficou para as empresas que exportam açaí, que representam 20% dos empreendimentos certificados pelo programa Peiex no Amapá. Empresas de alimentos e bebidas regionais diversos representam quase 40% das empresas certificadas.

De acordo com dados divulgados pelo Comex Stat – sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro –, o Amapá é o 22º no ranking de maiores exportadores do Brasil.

Segundo o dado mais recente disponível, em 2019 foram exportados US$ 261 milhões em produtos pelo Amapá, sendo o Porto de Santana a principal via de escoamento.

A maior parte dos empreendimentos são da região metropolitana com 37 em Macapá e 6 em Santana. Em seguida veio Laranjal do Jari com 3 empresas e Mazagão, Calçoene, Porto Grande e Oiapoque com um empreendimento cada.

O Peiex é oferecido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para as empresas brasileiras iniciarem o processo de exportação de forma planejada e segura.

No Amapá, o programa tem como parceiro o Governo do Estado através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), e instituições de ensino superior.