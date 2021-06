Amapá cria Central de Monitoramento de Tráfego

Servidores do Detran são capacitados. Sistema vai gerenciar rodovias estaduais. Trabalhos iniciam pela Rodovia Duca Serra, que interliga Macapá e Santana.

Já estão treinados os técnicos que irão operar o sistema da primeira Central de monitoramento de Tráfego do Amapá. A capacitação encerrou esta semana. Eles são servidores efetivos do Departamento de Trânsito do Amapá (Detran).

O sistema foi criado para gerenciar rodovias estaduais, com objetivo de dar maior fluidez e segurança no tráfego de veículos, com a utilização do monitoramento por vídeo das vias que interligam cidades, distritos e regiões amapaenses.

Para isto, semáforos inteligentes, comandados pela Central, serão instalados. Esses equipamentos são capazes de entender e controlar o fluxo de veículos, aumentando e diminuindo o tempo dos sinais de forma automatizada.

O sistema também permite a manutenção e programação online a partir da Central, que será sediada no Detran, em Macapá.

Os trabalhos devem iniciar pela Rodovia Duca Serra, que interliga Macapá e Santana, municípios da Região Metropolitana.