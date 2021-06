Amapá recebe a maior remessa de vacinas contra covid: 52 mil doses

Imunizantes desembarcaram em Macapá no início desta tarde de quarta-feira (9).

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Amapá recebeu, no início da tarde desta quarta-feira (9), a maior remessa já enviada pelo Ministério da Saúde (MS) de vacinas contra a covid-19 até o momento: 44.250 doses da Astrazeneca e 8.190 doses da Pfizer, perfazendo um total de 52.440 doses.

O governador Waldez Góes (PDT) acompanhou a chegada das vacinas. Ele frisou que o lote atende a um pedido feito pelo Governo do Estado do Amapá, que solicitou ao Plano Nacional de Imunização (PNI) 29.330 doses extras para ribeirinhos.

Este público, que de acordo com o PNI é prioritário, já recebeu quase 10 mil doses e com essa chegada estará 100% coberto.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) montou esquema de distribuição para todos os municípios e terá apoio das forças de segurança, que garantirão escolta nos trajetos até a entrega às prefeituras.

Outros grupos que serão totalmente imunizados com a grande remessa recebida serão de trabalhadores do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, trabalhadores do transporte aéreo, moradores de rua e pessoas com comorbidades.

De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá, Dorinaldo Malafaia, esta cobertura será fundamental para o avanço da vacinação da população em geral, que já começou a ser vacinada com homens de 59 anos.

“Essa foi uma solicitação do de doses extras do governo estadual para o PNI e é importante porque há um reconhecimento do programa nacional. Das 44.250, 29.312 irão para o povo ribeirinho. É importante destacar que serão atendidos 100% da população ribeirinha, 100% dos moradores de rua, teremos uma ampliação para 60% das forças de segurança e salvamento, teremos um quantitativo para a educação básica e também 100% do sistema prisional, Polícia Penal, Fcria e os apenados”, reforçou Malafaia.

Distribuição da Pfizer

A distribuição da Pfizer, imunizante que tem armazenamento mais complexo, será agora realizada para todos os municípios, pois as redes de frios deles conseguem atender aos procedimentos estipulados pelo MS, com armazenamento de 5 a 31 dias à faixa de temperatura de 2° à 8°C.