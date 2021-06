Amapá terá estudo sobre potencial de energia eólica, diz ministro

Davi se reuniu com ministro Marcos Pontes para discutir projeto de energia renovável.

O Amapá está incluso no estudo técnico-científico que vai analisar o potencial eólico da costa brasileira do Norte ao Nordeste. A medição do potencial eólico desde o Amapá, passando pelo Ceará, até o Rio Grande do Norte, será feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

A inclusão do Amapá no levantamento foi acordada pelo senador Davi Alcolumbre (DEM) em reunião com o ministro da pasta, Marcos Pontes, em Brasília.

De acordo com o Ministério, a ideia é que o projeto forneça dados técnicos para que a iniciativa privada construa um parque eólico de geração de energia elétrica.

Para que isso se efetive, cientistas do ministério farão o levantamento dos potenciais energéticos de toda a chamada margem Equatorial brasileira.

“Como não existem estações de medição de vento no Amapá, é preciso instalar torres anemométricas [que medem a velocidade do vento] no estado, então é fundamental a realização desse estudo. De posse desse documento, a iniciativa privada pode, então, investir na chamada energia do futuro, que é a energia eólica, aquela obtida pela força dos ventos”, explicou Davi.

A medição vai cobrir a costa do Norte e quase a totalidade do Nordeste.

“O senador Alcolumbre destinou emenda ao ministério da Ciência e Tecnologia para o estudo da toda a costa brasileira e possibilitar a instalação de energia limpa e renovável para o Amapá. Mas é importante dizer que o estudo e a posterior adoção de energia renovável é importante para o Amapá, para o Brasil e também para o planeta”, ressaltou o ministro Marcos Pontes.