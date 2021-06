Amapá vai usar vacinas de dose única para imunizar profissionais da educação

Vacinação será na faixa etária de 18 a 59 anos dos municípios de Macapá e Santana.

O Amapá vai utilizar as 9 mil doses da Janssen, da farmacêutica Johnson & Johnson contra covid-19, para imunizar profissionais da educação na faixa etária de 18 a 59 anos dos municípios de Macapá e Santana. O lote está previsto para os próximos dias.

Nesta sexta-feira (11), o governador do estado, Waldez Góes (PDT), anunciou em suas redes sociais que Governo do Estado do Amapá e a Comissão Intergestora Biparte (CIB) pactuaram a estratégia diferente da Janssen por ela ser uma vacina de dose única e que acelera o processo de imunização completa.

Na reunião da CIB, ficou estabelecido que os municípios que não forem contemplados nessa primeira distribuição serão compensados no próximo lote.

“Vou garantir a presença do Estado na execução da vacinação desses profissionais para expandirmos a imunização da categoria dentro do curto prazo de validade que temos para aplicar as doses da Janssen, avanço importante no nosso planejamento para o retorno seguro às aulas presenciais no segundo semestre”, justificou o governador em seu perfil no Instagram.

Foto: Dado Ruvic/Reuters