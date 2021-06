Animais fogem de fazenda e provocam acidente com ônibus de pacientes do Mais Visão

O acidente ocorreu no município de Itaubal do Piririm, a 102 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A fuga de dois animais de uma fazenda provocou um acidente com um ônibus que transportava pacientes do interior para Macapá, para serem operados pelo programa oftalmológico Mais Visão. As duas éguas morreram no acidente, que ocorreu por volta de 7h desta segunda-feira (28).

O motorista do coletivo, um veículo escolar, Oldemar Gonçalves Brazão, contou que trafegava na rodovia AP-70, em frente à Fazenda Show, município de Itaubal do Piririm, a 102 km de Macapá, quando foi surpreendido pelos animais, que saíram repentinamente pela porteira aberta da fazenda.

Ele não conseguiu evitar o choque com as duas éguas, que morreram no local. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas, houve danos na frente do veículo.

O motorista contou, ainda, que enquanto aguardava a chegada da polícia, o filho do fazendeiro, compareceu ao local e reconheceu os animais que pertenciam a seu pai. Ele, então, teria arrastado os animais mortos para dentro da fazenda e foi embora.

Quando os policiais chegaram, fizeram diligências às proximidades do local do acidente e conseguiram achar os animais mortos perto de uma mata, dentro da área da fazenda. Os militares também tentaram falar com o fazendeiro, mas ele não foi localizado.

Segundo a polícia, horas antes, por volta de 0h30, havia ocorrido um outro acidente com animais da propriedade rural. Duas pessoas que se deslocavam pelo mesmo local em uma motocicleta também se acidentaram ao colidir com um cavalo, também pertencente à Fazenda Show. A moto ficou parcialmente destruída. O animal sobreviveu.

O condutor da moto, Jadson Rodrigues Moraes, foi socorrido pela equipe médica plantonista do município e posteriormente levado ao Hospital de Emergência, em Macapá, em estado grave.

O passageiro da motocicleta, Jakson Rodrigues Moraes, sofreu várias escoriações pelo corpo, mas não corre risco de vida. Ambos são moradores de Itaubal.