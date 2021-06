Ao inaugurar policlínica pela 2ª vez em 6 meses, Furlan tenta ‘apagar’ gestão Clécio

Unidade foi entregue com equipamentos e pessoal prontos para atender, mas funcionamento foi suspenso em janeiro para 'ajustes' do novo prefeito

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Depois de mandar suspender o funcionamento em janeiro e mudar o nome da unidade, o prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania), agora anunciou que irá ‘inaugurar’ o Centro de Especialidades Dr Papaléo Paes, na zona norte da capital. O ato, na verdade, é mais do que uma reinauguração, é uma tentativa política de apagar marcas positivas da gestão anterior.

A Policlínica Dr Papaléo Paes foi construída pelo então prefeito Clécio Luís aproveitando como base o prédio do antigo Hospital Metropolitano, esse sim, nunca terminado e que durante 20 anos figurou como obra abandonada na paisagem do Bairro Renascer, às margens da Avenida Tancredo Neves.

Depois de um acordo na justiça federal com o governo do Estado, em 2019, Clécio assumiu a obra usando mais de R$ 3 milhões em recursos municipais e R$ 6,6 milhões do Fundo Nacional de Saúde, articulados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM). A unidade foi concebida para ser uma clínica de especialidades como a psicologia, odontologia, fisioterapia, nutrição, entre outras.

A Policlínica Dr Papaléo Paes foi inaugurada em dezembro de 2020 com 98% das obras de construção civil concluídas, mas com equipamentos e pessoal prontos para o atendimento de pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde. Ao assumir o mandato em janeiro de 2021, Dr Furlan mandou parar o funcionamento do lugar alegando que era necessário fazer ‘ajustes’.

Seis meses depois, Dr Furlan vai inaugurar a unidade pela segunda vez, neste sábado (5). A unidade mudou de nome: em vez de policlínica recebeu o título de ‘centro de especialidades’, um eufemismo. Na clara tentativa de ignorar o passado, pelo menos o nome do ex-prefeito de Macapá, ex-senador e ex-vice governador, o cardiologista Papaléo Paes, foi poupado. Ele morreu em julho do ano passado, durante a primeira onda de covid-19.