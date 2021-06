Ao procurar salários, trabalhadores descobrem que foram demitidos pela prefeitura

Manifestação no mês de março. Categoria afirma que o programa é federal e que supera, portanto, qualquer mera questão política na sua execução.

Atualizada às 12h06 de terça-feira, 8 de junho de 2021

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Mais de 100 trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família, Nasf e saúde bucal de Macapá foram desligados de seus contratos em 2021. Muitos, reclama a direção do sindicato das categorias, só descobriram suas demissões quando o salário do mês trabalhado não foi depositado em suas contas.

A situação preocupa a direção da entidade, que reclamou dos motivos alegados nas cartas de desligamento: por “decisão administrativa”.

Segundo o presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde (ACS), de combate às endemias (ACE) e da estratégia da saúde da família, Jó Pereira, há trabalhadores que estavam em seus postos há 17 anos e, de repente, foram desligados.

Ele afirma que o programa é federal e que supera, portanto, qualquer mera questão política na sua execução. Jó opina, no entanto, que é política a motivação dos desligamentos.

No dia 5 de março, representantes da categoria fizeram uma pequena manifestação em frente à Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) e foram recebidos, no dia 9 de março, pela secretária de saúde do município, Karlene Lemberg, e pelo secretário de relações institucionais, João Henrique Pimentel.

A pauta à época – que ainda persiste – era sobre o piso salarial da categorial. Segundo lei federal, os trabalhadores deveriam receber, em 2021, R$1.550,00. Mas, não é o que ocorre.

Quem já está na categoria há mais tempo, recebe R$1.175,00 e quem entrou por último, ganha 1.014,00. Este último valor é abaixo do salário mínimo. Por isso, é pago um pequeno adicional no contracheque.

Na reunião, a administração da capital afirmou que iria estudar a saúde financeira do município e fazer uma proposta para a categoria em reunião no mês de junho. Como a reunião ainda não foi marcada e com os desligamentos, a categoria preocupa-se.

“Está ocorrendo uma série de desligamentos dos profissionais da estratégia da saúde da família, do Nasf, técnicos em enfermagem e enfermeiros, muitos já há anos, gente com mais de 10 anos, gente de 13 anos, gente que foi desligado que tem 17 anos de programa. E não há uma justificativa plausível, uma abertura de processo administrativo. E não se trata apenas de uma relação de trabalho direta com o município de Macapá, como se fosse cargo de confiança, como se fosse contrato administrativo. É um programa do governo federal, onde existem prerrogativas de produtividade, experiência. Mas, infelizmente não tá sendo respeitado”, declarou Jó.

