Após ações de preservação, mineradora do Amapá tem ‘Selo Sustentabilidade’ renovado

A renovação do Selo demonstra o compromisso da mineradora com a conservação de floresta, atendendo aos critérios de práticas sustentabilidade ambiental, social e de governança

A Mina Tucano, produtora de ouro localizada a cerca de 200 km de Macapá (AP), renovou o Selo Sustentabilidade, do Programa Tesouro Verde. Trata-se de uma credencial concedida pelo Governo do Estado do Amapá que atesta as boas práticas socioambientais e de gestão adotadas por empresas, indústrias e comércios. Com visibilidade internacional, o programa está alinhado com a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Acordo de Paris, transformando o Amapá em um símbolo de economia sustentável da Amazônia.

Em um ano, a mineradora preservou 37.684,21m² de florestas nativas, protegendo a biodiversidade de mais de 1.749 espécies de fauna e 546 de flora e possibilitando a ciclagem de mais de 123 mil litros de água por ano, e estes impactos positivos aumentarão ainda mais este ano, o que comprova sua responsabilidade socioambiental.

Fábio Marques, Diretor de Operações da Mina Tucano, ressalta que a empresa é ambientalmente responsável, seguindo as melhores práticas em preservação de florestas naturais, manutenção da fauna e da flora, gestão de recursos hídricos, entre outras ações. “Integrar o Tesouro Verde é uma honra, e essa renovação confirma que nosso trabalho tem gerado importantes resultados para o meio ambiente e a sociedade como um todo”, afirma.

Pâmela Pádua, Diretora Institucional (Chief Development Officer) do Grupo BMV, instituição que faz a gestão da plataforma do Programa Tesouro Verde, destaca o reconhecimento para consumidores internos e externos. “A Mina Tucano, ao adotar a certificação ESG BMV do Tesouro Verde, garante ao mercado internacional, o seu compromisso com a proteção de florestas nativas públicas e privadas. A mineradora está alinhada às diretrizes internacionais de preservação ambiental, sustentabilidade e governança socioambiental”, afirma.

A ação tem, ainda, uma finalidade econômica. Para o Estado, há uma receita gerada pelos serviços de conservação dos parques por meio dos Créditos de Floresta de sua titularidade. Cada empresa que adquire estas UCSs de Crédito de Floresta para cumprir sua “pegada ecológica”, está equilibrando os impactos de sua atividade por considerar o volume de geração de resíduos, consumo de combustível, de energia, entre outros. O processo está disponível para consulta em plataforma eletrônica online, acessível a todos pelo link www.plataformatesouroverde.com.br, com sistema seguro e transparente de certificação com registro em blockchain.

Engajar na prática de conservar florestas em equivalência ao seu uso de recursos naturais e impactos ambientais de suas atividades produtivas é se integrar a uma rede colaborativa que assegura a expansão de seu negócio em equilíbrio com a proteção da vida no planeta, garantido a sustentabilidade de instituições e produtores rurais que preservam áreas de florestas.

“Além de representar um importante reconhecimento, de ordem mundial, permite maior solidez e segurança, por meio de incentivos fiscais e facilidades para obtenção de crédito”, explica Ivo Gama, Coordenador de Controladoria da Mina Tucano e um dos responsáveis por esta conquista. Raimundo Rocha, Coordenador de Meio Ambiente, conclui: “A compensação dos impactos ambientais faz parte da nossa política de sustentabilidade, aumentando ativos e promovendo o desenvolvimento regional. Esse reconhecimento é o primeiro passo para adquirir outras certificações. Vamos mostrar ao mundo que sabemos produzir com sustentabilidade e responsabilidade social”.

Sobre a Mina Tucano

A Mina Tucano é uma das maiores minas de ouro a céu aberto no Brasil, localizada a 200 km de Macapá, no Amapá. Subsidiária da Great Panther Mining Limited, empresa listada na Bolsa de Valores de Toronto, a Mina Tucano produziu 125.000 oz em 2020 e tem como meta produzir entre 110.000 a 120.00 oz em 2021.