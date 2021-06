Após aumento de casos, Furlan volta atrás e manda fechar balneários e clubes

Nos últimos finais de semana, balneários como Curiaú e Fazendinha registraram grande fluxo de pessoas.

Por RODRIGO ÍNDIO

Nesta quarta-feira (2) a Prefeitura de Macapá anunciou que voltou atrás e alterou o decreto do dia 25 de maio que estabelece medidas de combate à pandemia. O novo documento impõe a suspensão do funcionamento de balneários e clubes, que anteriormente estavam liberados.

Segundo a gestão municipal, a medida se deu em função do aumento do número de casos positivos e de atendimento de pacientes com covid-19 na rede municipal de saúde. Veja o novo Decreto aqui.

Nos últimos finais de semana, balneários como Curiaú e Fazendinha registraram grande fluxo de pessoas. Os vídeos ganharam as redes sociais. A grande maioria sem máscaras.