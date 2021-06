Após noite com travesti, casal rouba carro em motel e colide em veículo de policial

Travesti ficou trancada no banheiro e o cliente dela ficou ferido.

Por RODRIGO ÍNDIO

O que era para ser apenas uma noite de diversão virou caso de polícia, com agressão, roubo e acidente de trânsito, em Macapá, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (15). A confusão acabou com uma pessoa ferida e duas presas.

De acordo o tenente Europa, do 6° Batalhão da PM, tudo começou quando um homem teria alugado um carro e contratado os serviços de uma travesti para uma espécie de aventura sexual. Eles seguiram, então, para um bar no Bairro Marabaixo, zona oeste da capital, onde encontraram um casal formado por um rapaz adulto e uma adolesceste de 15 anos.

Em um determinado momento, as quatro pessoas decidiram apimentar a relação e ir para um local mais reservado. O lugar escolhido foi um motel que fica na Rodovia Duca Serra, na Região Metropolitana.

O grupo bebia e se divertia no estabelecimento. A brincadeira estava tranquila até que o casal decidiu pôr em prática um plano que já estava arquitetado: eles planejavam roubar o carro do homem que contratou a travesti.

Ela relatou aos militares, que em um determinado momento, foi trancada no banheiro. Com um gargalo de garrafa, o casal também rendeu o homem que tinha alugado o carro e roubou o veículo, além de outros pertences pessoais.

Mas, a fuga deu completamente errada. Com o veículo roubado, um Chevrolet Spin, o casal colidiu com o carro de um policial militar, uma picape Toro. O acidente ocorreu na Avenida Ranolfo de Souza Gato, no Bairro Marabaixo 3.

Os infratores ainda tentaram fugir após o acidente, mas foram capturados por PM’S e Guardas Municipais.

“Esta dupla [o casal] é conhecida da polícia por práticas ilícitas na cidade”, acrescentou o tenente Europa.

No motel, o dono do carro estava ferido por um golpe de gargalo de garrafa. Ele foi levado pelos trabalhadores do motel ao Hospital Estadual de Santana. Mas quando a polícia chegou à unidade de saúde, ele havia ido embora, por conta própria. A PM informou que ele seria casado e que por isto quis se escondeu.

A travesti foi levada para o Hospital de Emergência da capital. Em seguida, ela e o casal foram levados ao Ciosp do Pacoval.