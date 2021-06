Após receber ordem por celular, dupla dá 9 tiros em jovem

Crime ocorreu no sábado (5), em uma área de pontes do município de Santana, a 17 km de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 21 anos foi executado neste sábado (5) no município de Santana, a 17 km de Macapá, por dois homens ainda não identificados. O crime ocorreu por volta de 10h40.

De acordo com informações do 4° Batalhão da PM, Camilo dos Santos Belo, que residia na Travessa J do Bairro do Mutirão do Paraíso, estava em uma área de pontes da mesma comunidade quando quando foi abordado por dois homens.

Um dos suspeitos, de estatura alta e magro, portava uma arma de fogo, e o outro, que era baixo e gordo, falava ao celular.

Após encerrar a ligação telefônica, o suspeito deu o sinal ao comparsa para que disparasse. Camilo Belo foi atingido com 9 tiros. Em seguida, a dupla fugiu em direção a um matagal, atrás da área de ponte.

Equipes do 4° Batalhão fizeram várias incursões no local, mas os criminosos não foram localizados.

Belo ainda chegou a ser socorrido por familiares, que o conduziram por meios próprios ao Hospital de Emergência de Santana. Por volta de 16h, a equipe médica comunicou o falecimento à família.

Até o horário desta publicação, ninguém havia sido preso. A polícia não informou a motivação para o crime.