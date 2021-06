Após reformas, pontes são liberadas

Estruturas revitalizadas ficam em Santo Antônio da Pedreira, distrito de Macapá, e de Amapá Grande das Miras.

Duas pontes que integram o corredor de escoamento da produção agrícola e pecuária do Amapá, nas regiões leste e norte do estado, estão novamente liberadas para trafegabilidade de cargas e passeios.

As estruturas foram reformadas por uma empresa especializada, contratada pela Secretaria de Estado de Transporte (Setrap). Os serviços foram concluídos na semana passada.

Uma delas fica na comunidade de Santo Antônio da Pedreira, distrito a cerca de 60 km de Macapá, que integra o mercado consumidor da capital à região leste, que concentra parte da produção de proteína animal (búfalo) do estado.

A outra estrutura reformada fica na comunidade de Grande dos Miras, no município de Amapá, norte do estado. Lá, a agricultura familiar ajuda a abastecer as feiras da capital e a ponte é primordial para o transporte da produção.

A ponte de Santo Antônio da Pedreira (foto) possui 108 metros e começou a ser reformada no mês de março, após incidente com uma carreta. A segunda estrutura possui 15 metros e vinha recebendo os serviços desde abril, em uma parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Amapá.

Ainda de acordo com a Setrap, há um projeto para implantação de lombadas como redutores de velocidade antes e depois das pontes, com o objetivo de evitar que os veículos, principalmente os de carga, danifiquem as estruturas ao trafegar em alta velocidade.