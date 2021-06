Árvore cai em cima de barracão de castanheiros no Jari

ACIDENTE NO SUL DO AMAPÁ

Bombeiros acreditam que pelo menos 15 pessoas estavam no local, entre adultos e crianças

Por RODRIGO ÍNDIO

O Corpo de Bombeiros do Amapá confirmou, na tarde desta segunda-feira (14), que uma árvore de grande porte caiu em cima do barracão onde estavam trabalhadores que apanhavam castanhas numa região de assentamento conhecida como São Pedro, área rural do município de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá.

Ainda há poucas informações sobre o acidente porque a região é de difícil acesso, mas os bombeiros de Laranjal que trabalham na ocorrência adiantaram de forma extraoficial ao Portal SelesNafes.Com que estavam na casa cerca de 15 pessoas, incluindo crianças.

Os militares foram acionados na manhã desta segunda-feira (14) e pediram ajuda do Grupo Tático Aéreo (GTA) que mandou o helicóptero até o local. Mas, quando a equipe chegou ao local, as vítimas não estavam mais. Há informações sobre óbitos, mas isso ainda não foi confirmado oficialmente.

São mais de 5h de viagem por terra da sede do município até o local do acidente. Os bombeiros acreditam que as pessoas que estavam no assentamento estão se locomovendo pela floresta até a sede do município de Laranjal, onde devem buscar atendimento médico.

A reportagem continua acompanhando o caso.