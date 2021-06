Assaltante que fez mulher refém em farmácia planejava matar desafeto

Negociações para rendição do criminoso duraram cerca de três horas. O crime ocorreu no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Após três horas de negociação com a PM, o assaltante que fez uma mulher refém dentro de farmácia na tarde desta sexta-feira (3), se rendeu e terminou preso. O crime ocorreu no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Ele foi identificado como Thiago Wendel do Nascimento da Piedade, de 27 anos, dono de uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o major Kleber Silva, comandante do Bope, o bandido pertence a uma facção criminosa.

A vítima que estava sob a mira da arma do ladrão, uma mulher de 25 anos, foi socorrida sem ferimentos, mas em estado de choque.

À polícia, o criminoso contou que ele e o comparsa pretendiam matar um desafeto após o roubo à farmácia. Contudo, a ação foi frustrada por uma equipe do Batalhão de Força Tática, que patrulhava o bairro e desconfiou da dupla trafegando em uma motocicleta.

Os militares descobriram que a moto era roubada e passaram a segui-los. Contudo, os suspeitos perceberam que estavam sendo acompanhados pelos policiais e aceleraram. Por alguns instantes, sumiram do alcance da viatura.

O patrulhamento continuou e, minutos depois, os criminosos foram avistados na farmácia, no momento em que iam cometer o assalto, foi quando o outro homem que dava apoio ao roubo avistou a viatura se aproximando e conseguiu escapar.

Já Wendel, que empunhava um revólver calibre 38 com cinco munições, desistiu de fugir e voltou para dentro da farmácia. Lá, fez a funcionária de refém. De imediato, o local foi cercado e o Bope foi acionado para negociação. Depois de três horas, ele, finalmente, liberou a refém e se entregou.

“Após a rendição, ele disse que estavam planejados para executar um desafeto que mora às proximidades aqui do estabelecimento. Mas primeiro pretendiam roubar o estabelecimento. Então, foram dois crimes evitados pela Polícia Militar, o roubo e o homicídio”, resumiu o major Kléber Silva.