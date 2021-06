Assassino de técnico de enfermagem e dançarina morre em confronto com a PM

Confronto ocorreu nesta sexta-feira (4), no Bairro Jesus de Nazaré, na região central de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Velho conhecido da polícia pela extensa ficha criminal – que inclui passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo, extorsão e tráfico de drogas –, Elton da Silva Rodrigues, o Kiquinho, de 22 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (4), durante confronto com militares do 6° Batalhão da PM.

O conflito aconteceu na área de ponte da Avenida Mãe Luzia, no Bairro Jesus de Nazaré, região central de Macapá.

De acordo com o subcomandante do 6° BPM, capitão Juan Maciel, quando era menor de idade, Kiquinho teve participação no assassinato do técnico de enfermagem Rubens Monteiro Valente, que foi morto quando sacava dinheiro em frente à casa do Artesão para passear com a família, no dia 17 de fevereiro de 2015.

O comparsa dele neste crime, conhecido como “Mateusinho”, morreu naquele mesmo ano, ao confrontar o Bope.

Ainda segundo o capitão, Kiquinho também era um dos bandidos que mataram a estudante a Carla Renata Souza Santos, de 17 anos, que voltava de um ensaio de quadrilha junina quando foi morta com golpes de faca durante um assalto na noite de 16 de junho de 2017, no Bairro Jesus de Nazaré, mesma comunidade onde Kiquinho morreu hoje.

Naquela noite, a jovem foi abordada por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta. Segundo a polícia, Kiquinho era um deles.

“Apesar da pouca idade, já tinha uma vida criminal pregressa iniciada durante sua adolescência. Respondia a várias ocorrências de roubo, tráfico de drogas e esses dois homicídios que na época geraram grande comoção popular e também grande empenho das forças de segurança em se chegar aos autores. Ele estava respondendo a esses dois homicídios”, ressaltou o capitão.

Confronto

A ocorrência teve início durante patrulhamento na noite de quinta-feira (3), quando os militares avistaram Kiquinho. Na tentativa de abordagem, ele fugiu para a área de pontes e disparou contra os policiais.

Pela manhã, a PM recebeu uma denúncia anônima sobre o possível paradeiro do infrator. Mais uma vez os policiais foram recebidos a tiros. Mas, desta vez, revidaram. Kiquinho foi atingido e morreu em seu reduto.

A arma que teria sido usada por ele contra os policiais foi apreendida. A Polícia Científica fez a remoção do corpo. Até esta publicação a ocorrência ainda estava em andamento.