Ataque em Santana deixa um morto e dois feridos

Darlei da Gama Sanches não resistiu aos ferimentos. Crime ocorreu no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Darlei da Gama Sanches, de 26 anos, foi morto com pelo menos 6 tiros no fim da tarde desta terça-feira (15), no Bairro Hospitalidade, no município de Santana. No mesmo tiroteio, dois jovens de 16 e 19 anos ficaram feridos. Todos foram socorridos ao hospital da cidade, mas Darlei não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, o autor dos disparos é conhecido como Tacheta. Ele teria descido de um carro vermelho e atirado várias vezes em direção a Darlei da Gama, que se distraía empinando pipa na companhia de outras pessoas

O crime ocorreu nas proximidades da Avenida Dom Pedro. A numeração 5427, supostamente da placa do veículo usado na fuga, foi anotada e repassada aos investigadores, que já sabem que se trata de um Fiat Siena.

Segundo informações apuradas pela Polícia Civil, a vítima já havia sido presa e estava sendo ameaçada de morte por integrantes de uma facção criminosa. No entanto, a motivação para o homicídio ainda é desconhecida.

A equipe da 1ª DP de Santana segue em busca de informações que possam localizar o carro e o atirador.