Espetáculo que vai ao ar às 19h30 desta segunda (28) revisita os passos da infância do artista na feira do Pacoval, na porção leste de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O ator e idealizador cultural Caíque Sampaio, de 25 anos, estrela o monólogo teatral “La feira”, onde revisita os próprios passos da infância na feira do Pacoval, na zona norte de Macapá, em uma homenagem aos feirantes, às feiras e aos gigantes detalhes que coexistem nesse ambiente popular.

Morador da Baixada Ceará, no Bairro Pacoval, zona leste de Macapá, Caíque Sampaio relembra dos anos da aurora de sua vida, correndo para lá e para cá, vendendo limões entre a multidão, enquanto acompanhava mãe e tia em suas vendas.

Mas a rotina bela e dura, de um trabalho que começa às quatro da manhã, vai muito além do relato da experiência pessoal. Neste caso, a experiência serve para homenagear essa gente feirante, vendedores de frutas, verduras, peixes, comida do nosso povo e costume desde os nossos pais.

A ode às feiras também vira reflexão: lotadas antes, abarrotadas de amapaenses com costumes feirantes, agora os espaços batalham com as seções de hortifruti das grandes redes de mercados.

E assim tem sido a dinâmica em todo o mundo. Por outro lado, o charme das feiras livres a céu aberto, continua, aliado à qualidade do produto que oferecem.

O monólogo, cujo o texto é de autoria do próprio ator que, portanto, também é escritor de dramaturgia, é conduzido pelo personagem Chikél.

“O Chikél ele vem falar sobre sonhos, sobre não desistir, sobre permanecer, sobre estar ali. Eu percebi que a cultura da feira ela está caindo, se defasando. As feiras de antigamente davam muita gente. Hoje não, hoje a gente percebe uma certa decadência”, contou Caíque.

A peça teatral será encenada via redes sociais do ator, nesta segunda-feira (28), às 19h30. O espetáculo foi um dos contemplados pelo edital Carlos Lima “Seu Portuga”, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), através da Lei Aldir Blanc.

A direção do monólogo fica por conta de Thomé Azevedo, a produção de Ingrid Ranna, sonoplastia de Juliana Monteiro e fotografia de Luan Macedo.