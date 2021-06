Baleado na cabeça por motoqueiros, jovem não resiste

O crime ocorreu na Avenida Paraíba, no Bairro Pacoval.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 21 anos morreu nesta terça-feira (22), no Hospital de Emergências de Macapá, depois de ser atingido com um tiro na cabeça. O crime ocorreu na Avenida Paraíba, no Bairro Pacoval.

Wendel Henrique Albuquerque, conhecido como Alladin, foi atacado na noite anterior, por volta de 22h. No tiroteio, um adolescente de 17 anos também foi baleado nas costas.

Moradores que ajudaram no socorro às vítimas disseram que os tiros foram disparados por dois homens que estavam numa motocicleta. Os jovens foram socorridos, mas Wendel não resistiu. A morte dele foi confirmada no início da manhã.

Militares do 6º batalhão fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso. Por enquanto, a motivação para o crime ainda é desconhecida.

De acordo com o tenente Elison Ferreira, 6º Batalhão, a polícia chegou a ter acesso a filmagens de câmeras nos arredores do local do tiroteio, mas os ângulos das imagens não estavam favoráveis à identificação dos assassinos.

“O sobrevivente, que é menor de idade, informou apenas que eram dois homens em uma moto e que usam camisa preta, que se aproximaram rapidamente e atiraram”, relatou o oficial.

O caso foi repassado à Polícia Civil.