Bandidos roubam pacientes e funcionários de UBS Covid

É a segunda vez que o local é invadido em menos de quatro meses. (Foto: Rodrigo Índio)

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Lelio Silva, no bairro Buritizal, referência no atendimento de casos suspeitos ou confirmados da covid-19, na zona sul de Macapá, foi assaltada na madrugada desta terça-feira (1). É a segunda vez que o local é invadido em menos de quatro meses.

Segundo informações repassadas por funcionários da unidade, por volta de 3h, dois bandidos armados pularam o muro da UBS e renderam o vigilante plantonista. A dupla amarrou a vítima e subtraiu todos os bens que ela tinha, incluindo seu colete balístico.

Enquanto os criminosos ficavam vasculhavam a UBS, o vigilante conseguiu se soltar e avisar os profissionais de saúde. Eles ficaram escondidos em uma das salas, enquanto a dupla roubava o que avistava pela frente.

Não havia grande movimentação de pacientes no momento do crime, os que estavam no local, também foram roubados. Após a ação, os bandidos fugiram pela Avenida 13 de Setembro rumo às proximidades do Residencial Jardim Açucena.

Na hora do assalto oito profissionais de saúde estavam na UBS. Eles disseram que estão se sentindo inseguros, já que esse não foi o primeiro assalto na unidade de saúde.

De acordo com o capitão Alex Sandro Chaves, do 1° BPM, foram levados diversos celulares de funcionários e pacientes. O alvo do roubo seria o colete balístico do vigilante e uma possível arma de fogo.

“Isso atraiu os criminosos. Fizemos várias incursões juntamente com batalhões especializados, mas até o momento não conseguimos capturar nenhum dos criminosos”, detalhou o oficial.

As diligências continuam. O local conta com circuito de monitoramento que já foi solicitado para a empresa responsável.

A Polícia Militar disse ainda que não tem efetivo suficiente para designar uma equipe para ficar 24h na unidade, mas que realiza rondas na área.