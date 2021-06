Bebedeira entre amigos termina em facada e roubo

Filho do Caoo foi preso pelo crime que ocorreu no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Ainda está internada em estado grave a vítima esfaqueada durante uma bebedeira entre amigos e que quase acabou em morte, no município de Calçoene, distante à 370 km de Macapá. O caso, tratado pela polícia como tentativa de latrocínio, ocorreu por volta de 5h30 da última sexta-feira (18), dentro da casa da vítima, que está na unidade mista da cidade.

Joedson Batista Campos, de 43 anos, foi esfaqueado após negar entregar uma pequena quantia em dinheiro que tinha no bolso. Ele foi encontrado por vizinhos, agonizando com uma faca cravada no pescoço.

Mesmo com dificuldades de falar, informou o nome do autor da facada ao capitão George Cecílio, comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão, que fica sediado em Oiapoque, a 590 km da capital.

De imediato, foi providenciado o socorro de urgência à vítima, que prossegue internada em estado grave. Depois disso, a PM começou a caçada pelo companheiro de copo da vítima, identificado como Mayco Douglas Luz Silva, conhecido na cidade como Filho do Caoo, de 22 anos. Ele foi localizado minutos depois.

De acordo com a polícia, os dois amigos bebiam juntos quando Caoo desferiu a facada e depois fugiu levando cerca de R$ 30 de Joedson.

A PM chegou até o acusado após ser informada que havia um homem agredindo a esposa dentro de uma casa, nas proximidades do local do crime. Na chegada da polícia, Caoo foi visto tentando agredir a companheira e sendo contido por amigos de bebedeira.

Segundo o capitão Cecílio, o acusado confessou o crime contra Joedson e informou que teve ajuda de um homem conhecido como Cabeludo, que também foi detido.

Cabeludo disse que foi convidado por Mayco Douglas para roubar Joedson. No entanto, negou participação. Disse que Caoo foi sozinho até a casa de Joedson, e ao retornar, confirmou que o serviço já estava feito.

A dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Calçoene. Cabeludo foi liberado. O Filho do Caoo foi encaminhado ao Iapen – presídio da zona oeste de Macapá.