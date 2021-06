Bombeiros confirmam 7 mortes em queda de árvore; grávida está entre vítimas

Acidente ocorreu num assentamento no município de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Sete mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do Amapá na ocorrência que envolveu a queda de uma árvore de grande porte em cima de um barracão onde estavam famílias de extrativistas que colhem castanhas do Pará.

A tragédia ocorreu, segundo os Bombeiros, por volta de 1h desta segunda-feira (14), no assentamento de São Pedro, na zona rural da cidade de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, a 290 km de Macapá.

De acordo com o comandante do CBM, coronel Wagner Pereira, ao todo, o acidente deixou dois feridos e sete mortos, sendo 6 adultos, incluindo uma mulher grávida. Todos faziam parte de uma mesma família, que vive do extrativismo na região.

Segundo ele, estavam na casa aproximadamente 15 pessoas quando a Samaúma, de mais de 15 metros de altura, tombou em cima do barracão. O imóvel de madeira ficou completamente destruído.

A casa onde ocorreu o acidente fica numa região de difícil acesso. Geralmente, os trabalhadores usam um trator para se transportar e escoar a produção de castanha até a sede do assentamento para comercialização. Essas idas e vindas costumam demorar oito horas de viagem.

Foi exatamente em uma máquina dessas, que os corpos das vítimas foram transportados do local da tragédia nesta segunda-feira até a sede do município de Laranjal, onde os sobreviventes procuraram atendimento médico.

A perícia está na área para investigar o motivo do acidente.