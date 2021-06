Bope recebe novas viaturas para combater criminalidade

Entrega aconteceu nesta quarta-feira no Comando Geral da Polícia Militar. (Foto: Rodrigo Índio)

Por RODRIGO ÍNDIO

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) recebeu nesta quarta-feira (2) novos veículos que irão reforçar seu policiamento no Amapá. A solenidade de entrega ocorreu no Comando Geral da Polícia Militar.

São quatro picapes, um ônibus e um carro de passeio. Essas viaturas são fruto de contrato de locação realizado pela PM, seguindo exemplos de outras cidades do país. Não foi informado o valor mensal do investimento.

Com isso, a manutenção de cada veículo é responsabilidade da empresa contratada, o que, segundo o batalhão, reduz significativamente as despesas.

Uma das picapes e o ônibus para transporte de tropa, foram doados pela Força Nacional de Segurança Pública. Os veículos serão utilizados no serviço operacional e administrativo.

De acordo com o comandante do Bope, major Kleber Silva, as viaturas já contam com características especificas para que os militares tenham acesso a qualquer município do estado. Para ele é um implemento em termo de mobilidade.

“Além dos veículos que nós recebemos hoje, temos 17 veículos sendo utilizado diariamente, dependendo da natureza da operação a ser direcionada. Agora mesmo tínhamos equipes na região do Maracá, no Oiapoque, então há necessidade sim do batalhão ter um número considerável de viaturas para os locais de difícil acesso”, disse.

O Bope destaca que está em contato com outras policias para ter acesso a novas tecnologias e elaborar projetos e demandas para apresentar ao comando com intuito de reforçar o policiamento.

A entrega faz parte do programa estadual Estado Forte, Povo Seguro, com obras estruturantes que fazem parte de um pacote de investimentos garantidos pelo Estado, emendas parlamentares da bancada federal, Fundo de Segurança e Fundo Penitenciário Nacional, no valor total de R$ 210 milhões.