Cadela pode perder a pata após ser golpeada com cabo de roçadeira

Homem teria ferido o animal usando o equipamento depois que ela latiu para ele. Caso ocorreu no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Militar está à procura de um homem conhecido como Valente, que teria ferido uma cadela com uma roçadeira de escova de aço na tarde de domingo (14), no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. O homem é vizinho do dono do animal.

Segundo o ativista defensor de animais, Victor Hugo (capa), o caso ocorreu por volta de 16h na Alameda Abil. O suspeito teria tido a atitude apenas pelo fato da cadela, de nome “Vida”, latir para ele quando o agressor se aproximou da propriedade onde o animal mora.

“A primeiro ver, foi constatado mais de 11 fraturas: metacarpo, ulna… enfim, vários ferimentos. Eu e Erinaldo Fernandes, fizemos os primeiros socorros, limpamos os ferimentos, estancamos o sangue, medicamos e controlamos. Hoje o animal vai passar por uma avaliação e raio-x. Corre risco de perder a pata pela gravidade”, lamentou Victor Hugo.

Desde o crime, o infrator não foi mais visto na região. A equipe do capitão Anderson Fernandes, do 2º Batalhão da PM, iniciou as buscas. Até esta publicação, a PM continua diligenciando para capturá-lo.

“A cadela está sofrendo muito”, resumiu Victor Hugo.

O advogado criminalista Osny Brito vai apresentar queixa-crime e ajudará no custeio do tratamento da cadela. Qualquer informação que leve ao paradeiro do suspeito, pode ser passada pelo 190.