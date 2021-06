Cães de raça são resgatados doentes e com fome

Os animais, a maioria filhotes, estavam numa casa no Bairro Universidade. O dono será indiciado por maus-tratos

Policiais da Delegacia de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) resgataram 9 cães de raça, a maioria filhotes, que estavam vivendo em condições de maus-tratos numa área de pontes da zona sul de Macapá. Os cães da raça American Staffordshire Terrier estavam na parte de trás do imóvel que fica no Bairro Universidade.

Vizinhos tinham denunciado os maus-tratos e possível crime de zoofilia, o que não foi constatado. No entanto, todos os animais estavam com doenças de pele e com queda de pelos.

“Um dos cães, o macho alfa reprodutor, ficava o tempo inteiro num espaço minúsculo e cheio de fezes. Os Agentes da Dema já tinham ido ao local com um perito da Politec que, na hora, constatou os maus-tratos. Hoje fomos resgatar os cães”, explicou a delegada Lívia Pontes.

O dono do imóvel, de 55 anos, disse que gosta de criar animais, mas admitiu que estava sem recursos para mantê-los. Ele negou o crime de zoofilia. Além de perder os animais, ele será indiciado por maus-tratos, crime que pode gerar prisão de 2 a 5 anos.

Os policiais e voluntários da ONG Anjos Protetores levaram os filhotes para um abrigo, enquanto o cão reprodutor foi levado para o Canil da Prefeitura de Macapá.

Eles foram examinados por um veterinário, serão medicados e colocados para adoção. Uma pesquisa na internet revela que cada filhote desta taça custa entre R$ 500 e R$ 6 mil.

Os Anjos Protetores divulgaram um PIX (CNPJ 21.228.834/0001-29) por onde as pessoas podem contribuir com doações para a alimentação dos animais. Quem quiser adotar um dos cães pode entrar em contato pelas redes sociais da ONG.