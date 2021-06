Cansados da lama e buracos, moradores fecham BR-210

Bloqueio ocorre próximo da entrada do município de Pedra Branca do Amapari, mas reúne moradores de outros dois municípios

Compartilhamentos

Moradores de três municípios estão bloqueando a BR-210, desde as primeiras horas desta terça-feira (22). O objetivo é protestar contra o abandono da BR-210, no trecho conhecido como Perimetral Norte, que liga Porto Grande a Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio.

O bloqueio ocorre no KM-179, próximo da entrada de Pedra Branca. Moradores alegam que o trajeto entre Macapá e Serra do Navio, que é de aproximadamente 200 km, está sendo feito em mais de cinco horas por causa da lama e buracos. Os 75 km entre Porto e Pedra Branca são percorridos em mais de duas horas.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está no local negociando com os manifestantes. Ficou acordado que o trecho seria liberado durante uma hora a cada 6 horas, começando ao meio-dia. Uma longa fila de caminhões e carros de passeio se formou. O acordo está sendo cumprido, conforme mostra o vídeo acima.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ainda não se pronunciou sobre o assunto.