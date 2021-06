CEA é vendida para controladora da Celpa

Estatal foi arrematada pelo chamado 'lance zero' pela única empresa que se interessou. Foto: Cássio Albuquerque

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Equatorial Energia, com sede em Brasília (DF), arrematou nesta sexta-feira (25) a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). É a mesma empresa que controla a Centrais Elétricas do Pará (Celpa).

A CEA foi a leilão depois de um longo processo de federalização que buscou reduzir a dívida da empresa, hoje fixada em R$ 1,2 bilhão, a maior parte com a Eletronorte.

O lance mínimo no leilão seria de R$ 50 mil, mas a empresa foi arrematada pelo chamado ‘lance zero’. Ou seja, ela assumiu a outorga levando em consideração os R$ 50 mil, mais R$ 500 milhões em investimentos e a absorção do passivo de R$ 1,2 bilhão. Foi a única empresa a interessar pela CEA.

A companhia amapaense foi a segunda empresa de energia comprada pela Equatorial este ano. Em março, a CEEE, do Rio Grande do Sul, foi vendida pelo lance mínimo de R$ 100 mil. A holding também controla as distribuidoras de energia do Pará, Maranhão, Piauí, Alagoas, e agora do Amapá.

Neste momento, diretoria da CEA está em São Paulo onde ocorre uma entrevista coletiva após o leilão. Os novos donos da CEA falaram em investimentos ‘necessários e prudentes’ no Amapá.

O presidente da CEA, Marcos Pereira, dará entrevista logo mais sobre o assunto à imprensa do Amapá.