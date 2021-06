Central de ar é furtada em ponto de vacinação

Aparelho é importante para manter a temperatura dos imunizantes. Crime ocorreu no ponto de vacinação do estádio Zerão, zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Trabalhadores de saúde que atuam na vacinação contra covid-19 foram surpreendidos na manhã deste domingo (20) com o furto de uma central de ar no drive-thru montado no estacionamento do estádio Zerão, zona sul de Macapá.

O equipamento ajuda a manter a temperatura necessária para conservação dos imunizantes e outros materiais. De acordo com o enfermeiro Roberto Amoras Júnior, a Polícia Militar chegou a ir ao local no fim da madrugada, logo depois que o furto foi percebido. Eles fizeram buscas na região, mas os ladrões não foram localizados.

Até a manhã deste domingo, a Prefeitura de Macapá ainda providenciava a reposição do aparelho refrigerador. A vacinação prosseguia normalmente, com a imunização de profissionais de saúde, educação e segunda dose de AstraZeneca.