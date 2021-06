Ciclista morre após ser atropelado na zona norte

Acidente ocorreu no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um idoso que trafegava em uma bicicleta morreu depois de ser atingido por um carro, tipo Gol, de cor branca, na noite do feriado desta quinta-feira (3). O acidente ocorreu por volta de 19h no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

O condutor do carro, que é habilitado, prestou socorro à vítima e permaneceu no local do acidente. Ele relatou aos policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito que trafegava na Avenida Pinhal, no sentido sul-norte, e quando chegou no cruzamento com a Rua Laranjeiras, se deparou com um ciclista – que cruzou a frente do veículo.

A vítima, identificada pela polícia como Raimundo Nonato, de 65 anos, ainda chegou a receber os primeiros socorros do Samu no local, mas não houve tempo suficiente para levá-lo ao hospital. Ele faleceu no local após várias tentativas de reanimá-lo.

A polícia afirmou que não foi possível apresentar o motorista envolvido no acidente devido ao seu estado clínico psicológico. Ele entrou em estado de choque ao ver que o ciclista não resistiu. Foi atendido no local pelo Samu. A médica que chefiava a equipe recomendou que o motorista fosse levado a uma unidade de saúde para ser medicado.

Por isto, a equipe do Samu o conduziu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Novo Horizonte, na zona norte. Segundo o BPTran, devido aos cuidados médicos e ao estado emocional do condutor, não foi possível realizar o teste do etilômetro.

Peritos da Polícia Científica (Politec) analisaram acena do acidente e deverão emitir um laudo em alguns dias sobre as causas do acidente. No entanto, a soldado Leal Costa, do BPTran, adiantou que o carro estava na preferencial (Avenida Pinhal) – que teria sido avançada pelo ciclista.

O acidente foi comunicado pela PM no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. A Polícia Civil deve assumir o caso.