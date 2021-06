Com apenas 22% de cobertura, Amapá inicia 3ª fase contra influenza

Um dos públicos-alvo com menor cobertura é dos idosos, com apenas 14,2%.

Compartilhamentos

Para aumentar a cobertura vacinal em 2021 contra o vírus da gripe, o influenza, o Amapá inicia, nesta quarta-feira (9), a 3ª etapa de vacinação da campanha este ano.

Apesar do período de duas fases já terem findado, o estado está apenas com 22,6% da população alvo imunizada até aqui, segundo dados da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). Relatório da campanha confirma que este percentual representa 62.887 pessoas, imunizadas nos 16 municípios do estado.

Os grupos prioritários que receberam a vacina com números atualizados até o dia 7 de junho, em números de doses aplicadas são: Puérperas: 1.200 – 63,4%; Crianças: 36.498 – 42,0%; Gestantes: 4.616 – 40,1%; Trabalhadores da Saúde: 7.402 39,9%; Professores: 2.377 – 19,1%; Idosos: 8.521 – 14,2%; Indígenas: 897- 9,9%.

A 3ª etapa, segundo a SVS, abrange um público maior. A vacina estará disponível para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

Mas, as pessoas pertencentes aos grupos das fases anteriores que ainda não receberam a vacina, ainda podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para se imunizar.

A SVS, responsável pela distribuição, encaminhou 299.080 doses para todas as cidades do estado.

A SVS acredita que o baixo percentual de vacinação até aqui contra o influenza deve-se ao receio da população em procurar os locais de aplicação por medo do contágio do coronavírus. No entanto, o órgão assegura que os profissionais são treinados para ter todo cuidado com os protocolos de saúde.

As autoridades de saúde recomendam um intervalo de 15 dias entre a vacina da covid 19 e da influenza.

Foto: SVS