Com chegada da Jassen, Macapá amplia vacinação neste sábado

Duas vacinas diferentes, prefeitura imunizará públicos de 44 e 45 anos. Foto: Rodrigo Índio/SN

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá começou, na manhã deste sábado (26), a vacinar o público de 44 anos completos. Pela primeira vez, será usada em Macapá a vacina da Jassen, braço da Johnson e Johnson que imuniza contra a covid-19 em dose única.

Inicialmente, a Secretaria Municipal de Saúde tinha anunciado a vacinação do público de 45 anos nascido entre junho e dezembro, com a primeira dose da AstraZeneca.

Contudo, com a chegada de 3 mil doses da vacina da Jassen ontem (25), a Semsa decidiu ampliar os públicos a serem atendidos hoje.

A vacinação está acontecendo no drive-trhu da Praça Floriano Peixoto, na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, Praça do Estádio Zerão, Unifap, Rodovia do Curiaú e na UBS do Marabaixo, das 9h às 13h. Nestes locais, também será a aplicada a 2ª dose da AstraZeneca para quem estava agendado.

Para ser vacinado, é preciso levar RG e caderneta de vacinação originais.