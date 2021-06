Com funções de ensino médio, Banco do Brasil abre 28 vagas no Amapá

As inscrições começaram ontem (24)

Das 2.240 vagas de contratação imediata oferecidas no novo concurso do Banco do Brasil, cuja as inscrições começaram ontem (24), 28 são para o Amapá com salário inicial de R$ 3.022,37 (mais auxílios).

O concurso é para a contratação de escriturário que atuará em duas funções: agentes comercial e agente de tecnologia. O principal requisito é ter o nível médio completo.

Entre as vantagens que ajudam no salário estão o vale-transporte, ajuda-alimentação (ou refeição) e auxílio-creche.

As provas objetiva (70 questões) e discursiva serão realizadas no mesmo dia: 26 de setembro de 2021, com vagas destinadas a todos os estados. A prova objetiva será de conhecimentos gerais e a discursiva uma redação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho no site da Cesgranrio, que está com lentidão por conta da procura. A fundação foi contratada para realizar o concurso. A taxa é de R$ 38. Mais informações sobre o concurso CLIQUE AQUI.