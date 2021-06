Com liberação da Sputinik, Waldez diz que vacinação será mais rápida no Amapá

Anvisa liberou o a importação controlada do imunizante russo na noite desta sexta-feira (4).

Logo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar a importação das vacinas russa Sputinik V e da indiana Covaxin contra a covid-19, na noite de sexta-feira (4), o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), foi às redes sociais comemorar a decisão e confirmar 450 mil doses do imunizante que o Estado irá comprar do fabricante russo Instituto Gamaleya.

No comunicado nas redes sociais, Waldez creditou a aprovação à “articulação dos governadores da Amazônia e do Nordeste e de suas equipes”. Segundo ele, o próximo passo é reunir os governantes das duas Regiões para fazer as tratativas finais para a importação dos imunizantes.

“Temos um contrato assinado com o Fundo Soberano Russo para a compra de 450 mil doses da Sputinik V, o que significa a proteção da vida de milhares amapaenses. Vai ajudar bastante a acelerar a imunização do nosso estado”, reforçou o governador.

Restrições

A liberação da Anvisa tem caráter excepcional e uso controlado da vacina Sputnik V e Covaxin pelos estados, ou seja, há restrições. No caso da Covaxin, por exemplo, a autorização está restrita a apenas 4 milhões de doses.

A decisão tem validade apenas para lotes específicos trazidos de fora para o país, como no caso da intenção de compra do governo amapaense, por exemplo.

Além de limitar o quantitativo de público, a Anvisa estabeleceu protocolos específicos de uso para as duas vacinas.