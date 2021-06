Com novos lotes, Amapá diz que já é possível vacinar acima de 18

Novos lotes marcaram a retomada de envios da CoronaVac. Foto: Divulgação

Com os novos lotes que chegaram ontem (18), o governo do Amapá divulgou neste sábado (19) que já será possível vacinar contra a covid-19 o público acima de 18 anos sem comorbidades, mas respeitando a faixa etária atual em ordem decrescente. Na capital, a vacinação parou no público dos 48 anos, sem comorbidades.

Ontem, o Amapá recebeu mais um lote com 14.990 doses de Pfizer e 6.800 de CoronaVac. Pelos cálculos do governo, será o suficiente para os municípios completarem a imunização dos grupos prioritários e iniciar a vacinação do público mais jovem.

A última vez em que o Amapá recebeu lote de CoronaVac foi no dia 19 de maio. A produção pelo Butantan estava suspensa por falta de ingredientes. As que chegaram serão destinadas à primeira dose, por determinação do Ministério da Saúde, para trabalhadores da saúde.

Outros grupos que serão atendidos com a CoronaVac serão os do setor de transportes coletivos rodoviários, caminhoneiros e profissionais de limpeza urbana. As vacinas da Pfizer atenderão profissionais da educação e pessoas acima dos 18 anos.

A distribuição das vacinas para os municípios começou ainda ontem.