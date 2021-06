Com trégua das chuvas, obras da ponte da lagoa são retomadas

Terraplenagem na ponte da Lagoa dos Índios, zona oeste de Macapá, segue até o mês de julho e prepara trecho de 600 metros para pavimentação.

Com a proximidade do fim do período chuvoso, o Governo do Amapá retomou as obras da ponte sobre a Lagoa dos Índios, na zona oeste de Macapá, que faz parte da duplicação da Rodovia Duca Serra (AP-020). O local ainda representa um gargalo no tráfego daquela região], sobretudo nos horários de pico.

O serviço que está sendo feito e prossegue até o mês de julho é de terraplenagem numa extensão de 600 metros. Quando esta fase estiver concluída, começará a pavimentação e, em seguida, a sinalização.

A estrutura em concreto já está pronta. O trecho que recebe o serviço corresponde a uma das cabeceiras da ponte e possui 600 metros de comprimento. Já a outra cabeceira possui cerca de 100 metros.

A obra é conduzida pela Secretaria de Estado de Transporte (Setrap).