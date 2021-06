Comparsa de assaltante morto pelo Bope é preso

Jovem aparece em imagens de câmeras de segurança cometendo assalto na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Na manhã desta sexta-feira (11), o delegado Ronaldo Coelho, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), ficou frente a frente com um assaltante que era procurado pela Polícia Civil do Amapá, conhecido pela violência com que ele e comparsas agiam nos roubos.

O criminoso, identificado como Adriano Serrão de Carvalho, de 18 anos, atuava na prática de roubos a estabelecimentos comerciais na companhia de um outro bandido conhecido como Nikão, morto no mês passado em confronto com o Bope.

Um dos roubos cometidos pela dupla ocorreu no dia 23 de maio, o alvo dos assaltantes foi um mercantil, localizado no Bairro Goiabal, zona oeste de Macapá. De lá, levaram toda a renda do caixa.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. No vídeo, repassado à polícia, Nikão, de camisa vermelha e boné, aparece com uma arma caseira, que usa para agredir repetidamente o comerciante. Ele bate com a arma na cabeça da vítima várias vezes, enquanto Adriano, que estava com uma faca, recolhia o dinheiro do caixa. Veja:

Segundo o delegado Ronaldo, o comerciante só não levou por sorte, pois o mecanismo de disparo da arma teria sido acionado durante as pancadas. Mas, a munição não disparou.

“Quem tem pena de vagabundo, é só olhar esse vídeo. Ver a humilhação a que esses criminosos submetem o trabalhador”, indignou-se o delegado.

Após o roubo, Nikão trocou tiros com o Bope e morreu. Já Adriano continuou cometendo crimes. Adriano Serrão por tráfico de drogas, crime pelo qual foi autuado em flagrante. Depois disso, como a DCCP estava no seu encalço, foi levado até o delegado Ronaldo Coelho, que o autuou pelo assalto a mercearia no Bairro Goiabal.

Em referência à pouca idade do assaltante, o delegado Ronaldo deu um recado a ele:

“A morte do comparsa dele que aparece nas imagens do assalto à mercearia é um sinal de que ele deve parar agora, tem só 18 anos, ainda dá para se regenerar, porque se não parar, o caminho vai ser o mesmo do amigo falecido. Espero que entenda essa mensagem enquanto é tempo”, alertou o delegado.