Comunidade em área de ponte ganhará sistema de água 24h da iniciativa privada

Local escolhido pela empresa Florescer Brasil foi a 22ª Passarela dos Congós, na zona sul de Macapá.

A área de ponte da 22ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá, foi a escolhida para abrigar um plano piloto da iniciativa privada que visa instalar um sistema independente de bombeamento e fornecimento de água boa para o consumo durante 24 horas por dia.

A iniciativa é da empresa social Florescer Brasil, que atua na universalização do acesso à água e saneamento básico no Brasil e tem possibilitado este proposito com projetos em comunidades carentes. A ação tem ainda o apoio de outros dois empreendimentos nacionais, a Caloi e o Magazine Luiza, que ajudam a financiar os projetos, e do senador Randolfe Rodrigues (Rede).

No caso da 22ª Avenida dos Congós, o plano é instalar um reservatório central, que será abastecido com a água de um poço e será dotado de sistema de bombeamento alimentado por energia solar. Todo este sistema foi projetado para ser independente das companhias públicas de Água (Caesa) e Eletricidade (CEA) do estado.

A construção do sistema iniciou nessa quinta-feira (22) com previsão de conclusão no prazo de 30 dias. No domingo (27), a Prefeitura de Macapá já confirmou um mutirão de limpeza para a localidade, que contará com apoio dos moradores.

Atualmente, os moradores da 22ª Passarela dos Congós têm acesso à água dia sim, dia não. A ideia e a escolha daquela comunidade nasceram após o 1º apagão sofrido pelo Amapá, no fim de 2020. À época fundador da Florescer Brasil, Felipe Gregório, estava no estado e viu de perto a dificuldade daquela comunidade.

“Estive na época de emergência e calamidade do apagão no Amapá junto aos moradores locais para o diagnóstico desse projeto-piloto. Retornar 6 meses depois para desenvolver em união aos moradores e líderes locais esse projeto, é uma realização perante a dignidade humana”

O projeto ganhou no Amapá um importante parceiro, o Movimento Amapá Solidário, capitaneado pelo ativista voluntário Lucas Abrahão. Ele conectou os idealizadores a entes públicos.