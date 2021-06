Corpus Christi: Padre fala sobre dividir o pão, mais do que nunca

o bispo Don Pedro José Conti realizou a primeira missa da manhã. (Foto: Marco Antônio P. Costa)

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Depois de um 2020 sem celebrações presenciais no dia de Corpus Christi, as paróquias da Igreja Católica no Amapá estão realizando dezenas de missas para receberem o maior número possível de fiéis e celebrarem o feriado santo.

Em Macapá, três missas serão realizadas na Catedral de São José, no centro da cidade. Além disso, o bispo Don Pedro José Conti, após rezar a primeira missa da manhã, saiu em carreata por algumas ruas da capital, abençoando a cidade e os fiéis.

A catedral estava ornamentada com adornos feitos por vários fiéis, inclusive as crianças da paróquia. A grande catedral recebeu um número de fiéis que atendeu aos protocolos de segurança e distanciamento social.

O padre Rafael Doneschi falou ao Portal SelesNafes.com acerca dos significados do Corpus Christi.