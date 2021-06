Covid-19: Tucuju de Ouro volta a adiar a entrega de estatuetas

Evento não conseguiu autorização da prefeitura

Compartilhamentos

A empresa que organiza o Prêmio Tucuju de Ouro anunciou, nesta quinta-feira (10), que decidiu adiar, mais uma vez, a entrega das estatuetas aos melhores do ano 2020. O evento estava marcado para hoje, em uma casa de eventos na zona sul de Macapá, mas não conseguiu autorização da prefeitura em função da pandemia de covid-19.

O evento já tinha sido adiado em dezembro, período em que tradicionalmente é realizado. O segmento de eventos tem sido o mais prejudicado em todo o Brasil por causa das medidas que evitam aglomerações.

“Chegamos a ter um aceno positivo no final de março de que até junho os eventos corporativos e sociais estariam liberados, mas diante do aumento no número de casos não foi possível manter sua realização”, explicou o publicitário Venilton Santos, coordenador do Prêmio e também diretor do Sindieventos.

O diretor enfatizou o respeito à vida e aos decretos, e adiantou que não pretende agora marcar uma nova data.

“Mas assim que o Estado e a prefeitura de Macapá nos autorizarem, imediatamente marcaremos a nova data e enviaremos novos convites aos homenageados e patrocinadores”, acrescentou.

O Prêmio Tucuju de Ouro faz parte do Calendário de Eventos de Macapá desde 2011 e do Calendário de Eventos do Estado do Amapá desde 2016.