Cozinheira morre atropelada quando voltava do trabalho; motorista fugiu

Delegado Charles Corrêa pede ajuda da população para encontrar motorista. Acidente ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A polícia procura o motorista e o carro envolvidos num acidente de trânsito que resultou na morte de uma mulher no início da madrugada deste domingo (20). O acidente ocorreu por volta de 0h30, em frente ao Hotel Colibri, localizado na BR-156, na entrada da cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

A vítima foi identificada como Bernadeth Barbosa Farias, de 48 anos. Cozinheira do empreendimento denominado Boliche Club, ela retornava de bicicleta do trabalho para casa quando foi atingida por trás, no acostamento da via. O motorista fugiu sem prestar socorro.

No relatório da ocorrência, a PM apontou como provável causa do acidente “falta de atenção e excesso de velocidade”.

O delegado de Oiapoque, Charles Corrêa, informou que os investigadores já identificaram o modelo do carro, que seria um Fiat Vivace, de cor vermelha – inclusive vestígios desta cor ficaram na bicicleta da vítima após o atropelamento.

No local do acidente, ele pediu ajuda da população para encontrar o motorista. VEJA: