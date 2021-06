Crianças passam por cirurgias no Mais Visão

Emenda que garantiu recursos para viabilizar o projeto, que é realizado pelo governo estadual, é do senador pelo Amapá Davi Alcolumbre (DEM).

Passam bem os seis jovens que foram operados, no domingo (13), no Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL), em Macapá. As cirurgias de catarata congênita e de catarata traumática (inclusive em L.G.B.C., uma bebezinha de 8 meses de idade) foram realizadas pelo Programa Mais Visão, uma parceria estabelecida com recursos de emenda do senador Davi Alcolumbre (Democratas-AP), governo do estado e o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos).

A catarata é uma turvação total ou parcial do cristalino que acontece frequentemente em adultos com mais de 60 anos. Mas, estimativas apontam que, a cada 10 mil nascimentos, de uma a cinco crianças nascem com o problema, que pode ser desde déficit visual significativo à cegueira total: é a chamada catarata congênita.

O oftalmologista Wagner Dias explica que, quando congênita, a catarata traz diversos problemas.

“Ela tem um reflexo muito negativo no desenvolvimento dessas crianças, porque 80% do aprendizado (na escola e fora dela) vem da visão, daí a extrema importância da cirurgia, que o Mais Visão vem realizando”, explica.

Alegria do pai

Arisson, de apenas 5 anos, que reside em Itaubal, foi uma das crianças operadas no domingo. O pai dele, o conselheiro tutelar Ari Ferreira, conta que a família percebeu que o garotinho tinha dificuldades para enxergar aos 2 anos de idade. Exames constataram que ele nasceu com catarata congênita e iria precisar de cirurgias.

Ari ficou sabendo da inclusão de cirurgia de catarata congênita no Mais Visão. Entrou em contato através do telefone disponibilizado (número no final desta matéria) e rapidamente teve as consultas e exames pré-operatórios do filho agendados.

“Eu só tenho a agradecer ao senador Davi, que colaborou para esse programa estar acontecendo no estado. Meu filho conseguiu a cirurgia. As dificuldades do Arisson eram muito grandes, principalmente na escola. A professora tinha que se adaptar para que ele pudesse acompanhar as atividades. Tenho fé em Deus que, após essa cirurgia, a vida dele vai melhorar. Esse programa é um ganho muito grande para nós, como pais. É a primeira vez que temos a chance de fazer essa cirurgia aqui. Só tenho a agradecer”, repetiu.

O programa

O Mais Visão teve início em setembro de 2020 e engloba 20 mil cirurgias e mais de 150 mil procedimentos, incluindo triagem, consultas e retornos pós-operatórios. O procedimento cirúrgico, até então inédito na rede estadual de saúde, começou a ser ofertado em abril deste ano.

Segundo a secretaria de Saúde do Amapá, 40 jovens estão aguardando para realizar a operação, já com consultas, exames e cirurgias agendadas. Esta já é a segunda etapa do programa, que promete zerar a demanda reprimida por cirurgias de catarata no Amapá.

Vitória e satisfação

Idealizador do programa e responsável pela emenda que originou os recursos para viabilizar o projeto, o senador Alcolumbre diz que se sente extremamente gratificado a cada novo caso de cirurgia bem sucedida.

“Não dá nem para medir a minha satisfação. Você recuperar a visão de uma pessoa, em qualquer época da vida dela, é uma vitória maravilhosa, uma alegria muito grande, e é isso o que tem feito o Mais Visão”, comemora Davi.

SERVIÇO

Catarata – Para agendar avaliação de catarata, catarata congênita e outros procedimentos que envolvem doenças da retina, o paciente pode enviar por mensagem, via WhatsApp (96) 98116-0978, fotos do documento de identificação, cartão do SUS e laudo do médico oftalmologista. Se o paciente tiver mais de 60 anos, porém, o laudo nem é necessário.

Pterígio ou ‘carne crescida’ – Neste caso, é obrigatório o envio do laudo expedido por médico de qualquer especialidade para todas as idades. O paciente deve enviar fotos e documentação para o WhatsApp (96) 99195-2036.