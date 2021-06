Davi e ministro anunciam novas passarelas em áreas atingidas pela cheia no Jari

Medida vai socorrer vítimas da alta do Rio Jari, a 290 km de Macapá

Após audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, nesta quinta-feira (10), o senador Davi Alcolumbre (DEM) anunciou duas medidas para socorrer vítimas da enchente do Rio Jari, no sul do Amapá.

São recursos para mais assistência aos mais vulneráveis e reconstrução de passarelas de madeiras danificadas pelas água, que agora serão edificadas em concreto e em madeira de lei.

A reunião teve ainda a presença do prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão, e do secretário nacional da Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas. A audiência ocorreu no Ministério do Desenvolvimento, em Brasília.

Após entrar na quarta semana, a cheia já afetou mais de 7 mil pessoas no município. A prefeitura decretou situação de emergência e as equipes assistenciais providenciaram um cadastro das famílias afetadas.

O ministro Rogério Marinho explicou que nesta sexta-feira (11) os recursos emergenciais já serão liberados para o município e aproveitou para confirmar sua visita ao estado no dia 29 de junho.

“No dia 29 de junho estaremos no Amapá, junto com o senador Davi, com o presidente do BNDES, tratando justamente de um grande projeto para o Amapá, que vai ser a universalização do tratamento de água e esgoto no estado. Acho importante colocar o papel relevante e essencial do senador Davi Alcolumbre cumpriu para o Amapá, de uma forma muito especial, mas para o Brasil como um todo”, enfatizou Rogério Marinho.