Dawson é condenado a pagar pensão a filhos de cozinheiro morto em acidente

Decisão é liminar. Advogados das crianças pedem ainda pagamento de indenização de R$ 100 mil. FOTO: RODRIGO ÍNDIO/SN

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A situação do comerciante Dawson Rocha, de 39 anos, é cada vez mais complicada na justiça. Respondendo por duplo homicídio ocorrido no trânsito e a um processo onde é acusado de vazar um vídeo de sexo com duas jovens, agora ele acaba de ser condenado a pagar uma pensão aos filhos do chef de cozinha, Mikel da Silva Pinheiro, de 49 anos. Eles são menores de idade.

Mickel dirigia o Celta atingido pelo BMW do comerciante que conduzia o veículo a mais de 180 km/h no fim da noite de 15 de janeiro deste ano, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, no Bairro Santa Rita. O cozinheiro e uma amiga também cozinheira morreram na hora. Eles haviam acabado de sair do trabalho.

Dawson foi preso em flagrante porque dirigia embriagado e sob efeito de cocaína. Ele chegou a ficar preso por cerca de três meses, mas ganhou o direito de responder ao processo em liberdade.

Os advogados da família do chef de cozinha pediram na ação uma liminar para garantir de imediato o pagamento mensal de dois salários mínimos (R$ 2,2 mil) às duas crianças, e no mérito da ação o pagamento da pensão até os filhos da vítima completarem 25 anos, além de uma indenização de R$ 100 mil por danos.

Ao analisar o pedido, da juíza Liége Cristina Gomes, da 3ª Vara Cível de Macapá, concluiu que “o perigo do dano, da lesão grave e de difícil reparação é patente, uma vez que as crianças perderam seu pai, quem lhes provia o sustento e beiram ao risco de passar fome. (…) Além do que, tratam-se de crianças que precisam de recursos não só para alimentos, mas também, para remédios, vestuário e educação.

A defesa de Dawson disse que não tinha conhecimento da ação, mas que irá recorrer.

“Foi tomada uma decisão sem ouvir o meu cliente, que não tem condições financeiras. Vamos recorrer assim que nós formos notificados”, adiantou o advogado Charles Bordalo.