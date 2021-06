De dentro de carro, atirador acerta cabeça de jovem

Crime ocorreu em frente ao Residencial Açucena, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Continua internado em estado grave no Hospital de Emergências do Centro de Macapá, o jovem identificado apenas como Neguinho, que foi atingido com um tiro na cabeça, na madrugada de domingo (20), por volta de 4h30, na zona sul de Macapá.

Segundo informações apuradas pelo oficial de área do 1º batalhão, tenente Elder Carvalho, a vítima estava na frente de um dos blocos do Conjunto Residencial Açucena, localizado no bairro Cuba de Asfalto, quando o atirador, de dentro um carro vermelho, passou e disparou várias vezes.

A PM ainda seguiu em busca de pistas que pudessem ajudar a identificar o autor dos disparos, contudo, como ninguém conseguiu anotar a placa do veículo, não obteve êxito na captura de nenhum suspeito. Neguinho segue internado.

“A vítima ainda não foi identificada pelo seu nome. Está em estado grave. A Polícia Civil deve prosseguir nas investigações a partir de agora”, informou o tenente.