Dentista ferida em colisão de carros ainda corre perigo de perder o braço

Ellaynne Teresa Santos de Britto, de 25 anos, foi atropelada quando ia para o trabalho, no dia 31 de maio, no centro de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Já foram três os procedimentos cirúrgicos realizados no braço esquerdo da dentista Ellaynne Teresa Santos de Britto, de 25 anos, vítima de um acidente de trânsito no início da manhã da segunda-feira (31), na esquina avenida Padre Júlio com Rua Hildemar Maia, no centro de Macapá.

Ela estava a caminho do trabalho, no município de Serra do Navio, quando seu carro foi atingido por outro veículo, que avançou o semáforo. O motorista João Victor Reis de Nascimento confessou ter participado de um “racha”, de ter consumido bebida alcoólica e, além disso, não possui habilitação.

Teresa está internada no Hospital de Emergências de Macapá. Não corre risco de vida, mas o seu braço esquerdo, que ficou dilacerado após a colisão, segue em situação delicada.

O Portal SelesNafes.com conversou com a cunhada de Teresa, a acadêmica de biologia Luana Favacho de Souza, de 24 anos, uma das pessoas que, no revezamento de apoio, mais tem ficado com a dentista no HE.

Nesta segunda-feira (7), por exemplo, Teresa se emocionou. Ficou chocada ao ver o estado do seu braço quando as ataduras foram removidas. Luana contou que quando chegou no HE, houve a inclinação dos médicos pelo procedimento de amputação, o que acabou não ocorrendo após insistência e pedidos.

As trocas de curativos são momentos muito dolorosos. Além disso, ela sente muito a falta de ver a sua filhinha de 5 anos. Por causa do risco que o hospital representa em relação à covid-19, o contato com a mãe foi por uma janelinha e por chamadas de vídeo.

As três cirurgias que ocorreram até o momento, tiveram caráter profilático, ou seja, foram para evitar infecções nos ossos, a principal preocupação dos médicos no momento. As medidas e cirurgias de reconstrução serão um passo posterior. Por isso, o estado psicológico preocupa.

A jovem ainda não tem previsão de alta e o que a família tem claro é que o tratamento será longo e, também, dispendioso.

“Assim que passar esse risco de infecção é que vai ser conversado com ela, para saber qual será o procedimento daqui em diante. Foi por isso que a gente fez a vaquinha, porque a gente sabe que o tratamento dela vai ser longo, devido à gravidade do ferimento, mas a gente ainda não sabe o total de tudo, quanto vai ser. A gente sabe que vai ser caro porque são muitas cirurgias e são caras”, contou Luana.

A coleta virtual pode ser acessada no link http://vaka.me/2126187 e a aposta atual da família é nas transferências por PIX, que têm sido muito exitosas pela facilidade que deram para as transações. O PIX disponibilizado é o da própria dentista: 021.767.492-51.

Processo em liberdade

João Victor Reis de Nascimento, o condutor do veículo que atingiu o carro de Teresa, foi preso em flagrante. Mas algumas horas depois, na audiência de custódia, foi liberado pela Justiça do Amapá para responder aos processos em liberdade.

Conduto, há ordens judiciais para que ele não deixe a capital e nem saia de casa após às 18 horas. Deverá responder processo por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por ter participado de corrida de rua sem autorização.