Dia dos Namorados: 83% pretendem gastar com presentes e jantar, diz pesquisa

Consulta foi feita pela Fecomércio Amapá. A data deve movimentar diversos setores como perfumaria, vestuário, calçados, alimentos e bebidas, restaurantes e lanchonetes.

Sondagem de intenção para o Dia dos Namorados, próximo dia 12, feita pela Fecomércio Amapá, mostra que os casais amapaenses continuam dando relevância a comemorações e presentes em alusão a data. A pesquisa indica a intenção de consumo no Centro Comercial de Macapá.

Os dados ressaltaram que 71% dos entrevistados pretendem comemorar a data e 63% deles irão presentear alguém especial no sábado. Para 83% deles, a intenção é gastar até R$ 200 com a compra de presentes e comemoração da data.

Do universo entrevistado, 44% querem almoçar ou jantar fora, o que deverá movimentar o segmento de restaurantes e similares na capital. Além disso, 26% deles acreditam que preparar um almoço ou jantar especial em casa é melhor, e 12% encomendará um almoço/jantar romântico.

A maior parte dos consumidores (37%) irá em busca do presente no centro comercial. Outros 32% desejam utilizar a modalidade delivery para realizar as compras e 28% irão em lojas de shopping center.

Os itens de perfumaria (33%) seguido de vestuário (32%) serão os mais procurados na preferência do consumidor. Além deles, joias e relógio (15%) e chocolates e bombons (13%) estão entre as preferências.