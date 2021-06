Divergência entre SVS e PMM atrasa uso da Janssen em Macapá

Ambas programaram a vacinação para públicos diferentes

Por RODRIGO ÍNDIO

A vacinação com uso da Jassen, que havia sido anunciada pela prefeitura de Macapá para a manhã deste sábado (26), acabou virando uma grande confusão entre a Superintendência de Vigilância e a Saúde (SVS) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Ambas programaram o uso da Jassen para dois públicos diferentes, e a secretária de saúde de Macapá, Karlene Lamberg, decidiu comunicar o caso à Polícia Federal. O conflito foi resolvido apenas no início da tarde.

O Estado recebeu na sexta-feira (25) o lote de 25.720 doses de vacinas, sendo 4.330 do imunizante da Johnson & Johnson, que é de dose única.

Com isso, a prefeitura de Macapá divulgou hoje cedo que iria vacinar o público acima de 44 anos, além do de 45 anos. De acordo com a Semsa, o município ficou de ceder 1 mil doses para a SVS vacinar profissionais da educação, como professores e merendeiras. Entretanto, as vacinas não teriam sido entregues pela SVS, segundo afirmou a secretária.

Procurada pelo Portal SelesNafes.Com, a secretária de saúde do município estava apresentando denúncia na sede da PF, conforme informou sua assessoria.

Já o superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, foi pessoalmente até a Central de Imunização do Município, na avenida FAB, centro de Macapá, tentar falar com Karlene Lamberg, mas não obteve sucesso.

Segundo ele, tinha ficado acordado em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) – instância que reúne as secretarias de saúde dos 16 municípios amapaenses com o Governo do Estado do Amapá -, que as dosagens da vacina da Jassen seriam usadas exclusivamente na imunização de profissionais da Educação do Estado do Amapá, em ação programada para começar a partir do meio-dia com 13 pontos de vacinação em Macapá e Santana. A iniciativa estaria à serviço da estratégia de retorno às aulas na modalidade híbrida previstas para o mês de agosto.

Esta etapa da aplicação seria executada pela SVS.

“Ficou definido que iria para os professores, já que a validade da vacina é até o dia 27 (amanhã). A prefeitura estava ciente. Não há nenhum problema em cedermos vacina, é só solicitar e vamos fornecer. Não é necessária essa confusão. Vim conversar com ela para entender qual é a situação. O papel do Estado é ajudar a cumprir a meta de imunização”, explicou Malafaia.

No início da tarde o impasse chegou ao fim. Do total de 4.330 doses da Janssen, 1.890 foram destinadas para aplicação em professores de Macapá, 1.200 para aplicação de professores em Santana e 1.240 para a prefeitura de Macapá no público alvo da sua fila. A PMM, que havia solicitado a entrega de 1.630, aceitou a oferta do Estado que se comprometeu em repassar a diferença no final da ação de hoje, em caso de sobras ou de compensação na próxima remessa.