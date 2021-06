Doutor em educação assume o Immes, anuncia novos cursos e fala em futuro

Edgard Humberto de Paula também especializado em gestão de faculdades

Por RODRIGO ÍNDIO

O doutor em educação Edgard Humberto de Paula assumiu o comando geral do Instituto do Melhor Ensino Superior (Immes), em Macapá, com o desafio de fortalecer a preparação da faculdade para o ‘novo normal’, mas sem esquecer de planejar o futuro. Para ele, as empresas precisam ter uma adaptação diferenciada nesta pandemia respeitando a sociedade, o aluno e onde está inserida conforme as exigências sociais do entorno.

Atuando em gestão institucional de faculdades há 20 anos, o pedagogo e professor Edgard também tem especialização e mestrado em administração de empresas, além de ser do corpo de avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Immes conseguiu se adaptar à pandemia?

A gente tenta desde o início fazer as adaptações necessárias adotando plataformas e serviços de biosegurança dentro das instituições para os atendimentos presenciais prioritários que envolvem atendimentos de saúde que não pararam. Então, mesmo com a pandemia os laboratórios do Immes continuam atendendo a sociedade e para receber essas pessoas precisam seguir o protocolo rigoroso. O vírus não é brincadeira. Aqui todos precisam se sentir seguros, confortáveis e a vontade pra vir e representar aquilo que é o propósito do Immes.

Quais foram ou estão sendo os principais desafios?

Os cursos que temos no Immes, a priori, são presenciais. Com a pandemia nós tivemos que fazer uma adaptação para as plataformas EAD. No primeiro momento precisamos capacitar professores, equipe técnica e alunos para que eles pudessem estar disponíveis na nova plataforma onde se sentissem mais a vontade para o atendimento. Esse foi o principal desafio. A gente vem melhorando cada vez mais as interações através das mídias sociais. Nesse último ano e meio as aulas não pararam em momento algum. Além de aulas, congressos, simpósios ou apresentações online continuaram. Hoje estão mais aperfeiçoadas do que no início da pandemia e assim a gente vêm conseguido dar um respaldo aos alunos da forma que eles merecem.

Existe estudo para retorno presencial total?

Existe. Começou a ser desenvolvido desde que a instituição foi impossibilitada pelos órgãos saneadores de receber o aluno presencialmente na instituição. O primeiro passo foi o plano de biossegurança que também inclui o uso de máscaras. O segundo, para que a gente consiga receber de volta é preparar as salas de aulas com distanciamentos necessários de no mínimo 1,5 metro, respeitando os horários de entrada e saída da sala de aula. Monitorar para que não haja tumulto na instituição. Essas são algumas ações necessárias que devem ser adotadas não só para o segundo semestre, mas por um período bem extenso.

Existe planejamento para novos cursos? Quais?

Existe. Com a tendência natural da educação à distância que veio para ficar, nós tivemos muitos resultados positivos com essas intenções. A gente já tem pré-cadastrado no Ministério da Educação para avaliação e início, assim que a gente tiver oportunidade de receber os avaliadores do MEC aqui, teremos além dos que nós temos presenciais, os novos cursos: de serviço social EAD, administração EAD, agronegócio, gestão ambiental e petróleo e gás. A intenção é que ainda em 2021 esses cinco cursos passem a ser oferecidos pelo Immes. Teremos 14 cursos de graduação, fora os cursos de pós-graduação que a gente também está habilitando a instituição para que tenha credenciamento a distância que serão diferencial para atender as necessidades dos cursos presenciais e a distância.

A pandemia e o pós pandemia estão influenciando as decisões sobre futuros cursos? Quais as tendências?

Com certeza. Trouxeram algumas transformações que são necessárias e que nos trouxeram resultados positivos, não foi só resultado negativo essa necessidade de antecipar essa interação virtual com os alunos. Então trouxemos em 2021 para o Immes o marketing digital que tem um resultado interessante onde não deixamos de interagir, não só com alunos, mas com a sociedade em geral, de um forma onde nós tivemos a oportunidade de estar onde o aluno consegue ter o acesso não só à informação, mas uma forma de cultura e diversão mais abrangente. A questão do saneamento também foi algo interessante que já era necessário. Nós já trabalhamos com curso de saúde, nós já praticávamos, mas não com o rigor que a gente vem fazendo a partir de então. A pandemia agregou alguns valores e o diferencial então pós pandemia é fazer com que aquele acadêmico se sinta valorizado naquela instituição que ele escolheu para ser a formadora da sua vida.

Foi montada alguma campanha especial para este aluno?

Foi implantada através do marketing digital a Campanha “Quem indica amigo é”. O acadêmico pode indicar um amigo, conhecido ou familiar, e se vier a se tornar em matrícula, a pessoa que indicou ganha uma mensalidade inteiramente grátis. Se indicar seis amigos, por exemplo, ganha seis mensalidades grátis e assim por diante, podendo estudar até de graça. A gente adotou essa Campanha porque acredita que só indica quem confia e quem acredita naquela instituição que está sendo indicada e nós acreditamos muito nos nossos alunos e sua formação. Para mais detalhes basta acessar o site Immes.com.br.

O Immes sofre com reclamações junto ao Procon sobre o atendimento oferecido?

O Immes não tem esse problema. É muito prematuro nós falarmos que nós não temos problemas, somos normais assim como as outras instituições, por isso estamos aqui de portas abertas e à disposição da sociedade. Mas o que a gente mais prega é que nós não temos que ser bons, precisamos ser os melhores e justos. Então se o aluno está em busca do conhecimento, ele vai receber. As reclamações que nós temos aqui pessoalmente apresentadas pelos alunos são aquelas que nós colocamos muito próximo aos contratos que nós temos com eles e informamos que nossa parte iremos fazer com muita competência e esperamos que o aluno faça sua parte, sendo presente, cumprir ensinamentos e ser um profissional para representar isso em sociedade. Não formamos um cidadão com 100% de aceitação, temos sim conflitos, mas são resolvidos internamente estando a disposição dos alunos 24h.

Mensagem final?

O Immes está com portas abertas para a sociedade. Somos um instituição onde preservamos muito a ação social, então é imperativo que a sociedade participe do Immes e esse é o intuito pelo qual a gente está presente aqui e trazendo novas oportunidades. Acreditamos que a única solução para o desenvolvimento social é através da educação. Os conceitos mudam com o passar do tempo e a gente acredita que a formação ela não muda e tem seu valor agregado em seu final. A competência e o retorno é consequência do retorno deste.